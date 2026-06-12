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توقيع شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي والتحالف المصري للتعليم

كتب : منال المصري

03:56 م 12/06/2026 تعديل في 04:03 م

توقيع شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي والتحالف ا

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وقعت شركة التحالف المصري للتعليم شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري في فعاليات جامعة بدر، وذلك بحضور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاعين التعليمي والمصرفي.

ما هدف الشراكة بين البنك الأهلي والمصري للتعليم

وبحسب بيان اليوم، أكد عوض، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية يمثل عنصرا محوريا في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات التنمية، ويدعم توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

وأضاف عوض أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيرا واستدامة، نظرا لدوره في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة على دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.



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محمد عوض جامعة بدر البنك الأهلي المصري

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