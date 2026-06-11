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مشهد صادم موثق بالكاميرا ينتهي بضبط المتورطين في بولاق الدكرور

كتب : مصراوي

09:20 م 11/06/2026 تعديل في 09:23 م

المتهمان في فيديو الجيزة المرعب

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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الصدمة والغضب، بعدما أظهر مشاهد عنف غير مألوفة بين شخصين بدت عليهما علامات فقدان الاتزان، حيث ظهر أحدهما وهو يعتدي على الآخر بطريقة صادمة، وصلت إلى حد إطفاء السجائر بجسده في واقعة جرت بالجيزة.

فيديو الجيزة المرعب

ومع انتشار الفيديو بشكل واسع، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه للوقوف على ملابساته وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، في ظل ما حمله المشهد من سلوكيات عنيفة وغير إنسانية.

مباحث بولاق الدكرور تكشف الحقيقة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. كما تم العثور بحوزة أحدهما على كمية من مخدر "الأيس".

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بأنهما من متعاطي المواد المخدرة، وأن حالة عدم الاتزان الظاهرة عليهما في الفيديو كانت نتيجة التعاطي، مع الاعتراف بارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

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فيديو الجيزة بولاق الدكرور مخدر الأيس

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