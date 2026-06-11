أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الصدمة والغضب، بعدما أظهر مشاهد عنف غير مألوفة بين شخصين بدت عليهما علامات فقدان الاتزان، حيث ظهر أحدهما وهو يعتدي على الآخر بطريقة صادمة، وصلت إلى حد إطفاء السجائر بجسده في واقعة جرت بالجيزة.

فيديو الجيزة المرعب

ومع انتشار الفيديو بشكل واسع، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه للوقوف على ملابساته وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، في ظل ما حمله المشهد من سلوكيات عنيفة وغير إنسانية.

مباحث بولاق الدكرور تكشف الحقيقة

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية سابقة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. كما تم العثور بحوزة أحدهما على كمية من مخدر "الأيس".

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بأنهما من متعاطي المواد المخدرة، وأن حالة عدم الاتزان الظاهرة عليهما في الفيديو كانت نتيجة التعاطي، مع الاعتراف بارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)