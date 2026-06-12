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خلافات الجيرة تشعل مشاجرة دامية بين 12 شخصًا في دمنهور

كتب : علاء عمران

03:20 م 12/06/2026

المتهمين عقب القبض عليهم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصي خشبية بمحافظة البحيرة، ما استوجب تحركاً أمنياً فورياً للوقوف على حقيقة الواقعة.
تبين من خلال الفحص الأمني عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن قبل رصد الفيديو، وأسفرت التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 10 الجاري بين طرفين؛ الأول يضم "مزارعاً و3 سيدات"، والطرف الثاني يضم "8 أشخاص من بينهم 4 سيدات"، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور، حيث نشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

إصابة 3 سيدات بعد اشتباكات عنيفة بالعصي في دمنهور

اعتدى أطراف المشاجرة على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصي خشبية، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات من الطرف الثاني بكدمات وجروح متفرقة، وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم العصي الخشبية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المذكورة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أمن البحيرة - مركز دمنهور - مشاجرة العصي - أخبار الحوادث - وزارة الداخلية - فيديو البحيرة - خلافات الجيرة - ضبط متهمين - حوادث دمنهور - النيابة العامة - الضرب بالعصي.

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