تشهد صناعة السيارات العالمية تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاعتماد على السيارات الهجينة والكهربائية وتراجع الاهتمام النسبي بمحركات البنزين التقليدية، في ظل تشديد معايير الانبعاثات البيئية وارتفاع أسعار الوقود وتطور تقنيات البطاريات وأنظمة الدفع الحديثة.

ولم يعد هذا التوجه مقتصرًا على الأسواق الأوروبية أو الصينية فقط، بل أصبح حاضرًا بقوة في العديد من الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري الذي شهد مؤخرًا طرح عدد من الطرازات المزودة بتقنيات هجينة وكهربائية متطورة مثل DMi وREEV وغيرها من الأنظمة الحديثة التي تجمع بين الأداء الاقتصادي ومدى السير الطويل.

الوقود والبيئة يقودان التغيير

يرى خبراء صناعة السيارات أن ارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط البيئية كانا من أبرز الأسباب التي دفعت الشركات العالمية إلى الاستثمار المكثف في تقنيات الدفع الجديدة.

وتسعى الحكومات في العديد من الدول إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، وهو ما دفع الشركات المصنعة إلى تطوير سيارات تستهلك كميات أقل من الوقود وتقدم مستويات أعلى من الكفاءة مقارنة بالمحركات التقليدية.

تقنية DMi.. استهلاك أقل ومدى أطول

تعد تقنية DMi التي طورتها شركة BYD واحدة من أبرز أنظمة الدفع الهجين القابلة للشحن الخارجي، حيث تعتمد بشكل أساسي على المحرك الكهربائي في القيادة اليومية بينما يعمل محرك البنزين كمصدر إضافي للطاقة عند الحاجة.

وتتميز هذه التقنية بتحقيق معدلات استهلاك وقود منخفضة للغاية مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب إمكانية قطع مئات الكيلومترات دون الحاجة للتوقف المتكرر للتزود بالوقود أو شحن البطارية.

REEV.. كهربائية دون قلق الشحن

أما تقنية REEV أو السيارات الكهربائية ممتدة المدى، فتقدم مفهومًا مختلفًا يعتمد على تشغيل العجلات بواسطة محرك كهربائي بشكل كامل، بينما يعمل محرك البنزين كمولد للطاقة فقط لإعادة شحن البطارية أثناء السير.

ويمنح هذا النظام السائق تجربة قيادة كهربائية مع تقليل مشكلة القلق المرتبطة بنفاد البطارية أو محدودية محطات الشحن، وهو ما ساهم في انتشار هذه الفئة بشكل متزايد داخل السوق الصينية خلال السنوات الأخيرة.

التكنولوجيا الصينية تفرض نفسها

أصبحت الشركات الصينية في مقدمة السباق العالمي بمجال السيارات الكهربائية والهجينة، بعدما استثمرت مليارات الدولارات في تطوير البطاريات وأنظمة الدفع الذكية.

وتمكنت علامات مثل BYD وGeely وChangan وLeapmotor وغيرها من تقديم تقنيات متطورة بأسعار تنافسية، ما ساعدها على التوسع في العديد من الأسواق العالمية ومنافسة شركات تقليدية تمتلك تاريخًا طويلًا في صناعة السيارات.

لماذا يزداد الاهتمام بهذه السيارات في مصر؟

بدأت السيارات الهجينة والكهربائية تجذب اهتمام المستهلك المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود ورغبة الكثير من العملاء في تقليل مصروفات التشغيل اليومية.

كما ساهم طرح عدد متزايد من الطرازات المزودة بهذه التقنيات داخل السوق المحلي في زيادة الوعي بمميزاتها، إلى جانب تقديم بعض الوكلاء لفترات ضمان طويلة على البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائية.

مستقبل أقرب مما يتوقعه الكثيرون

يتوقع خبراء الصناعة استمرار نمو مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالتطور السريع في تكنولوجيا البطاريات وانخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة الاستثمارات العالمية في قطاع التنقل النظيف.

ومع استمرار هذا الاتجاه، تبدو تقنيات مثل DMi وREEV والهجين التقليدي والكهربائي الكامل مرشحة للعب دور أكبر في تشكيل مستقبل صناعة السيارات، ليس فقط عالميًا ولكن داخل السوق المصري أيضًا.

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