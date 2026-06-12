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بالفيديو.. مراسل أرجنتيني يترك البث المباشر لالتقاط سيلفي مع شاكيرا

كتب : هند عواد

03:15 م 12/06/2026
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    مراسل يترك البث المباشر لالتقاط سيلفي مع شاكيرا (3)
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    شاكيرا في افتتاح كأس العالم (2)

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شهد حفل الفنانة الكولومبية شاكيرا في افتتاح كأس العالم 2026، لقطة طريقة لأحد المراسلين، الذي أثار دهشة المشاهدين.

وأثار مراسل أرجنتيني دهشة المشاهدين بعد أن ترك موقعه والبث المباشر، ليطلب من شاكيرا صورة سيلفي قبل لحظات من حفل افتتاح المونديال.

مراسل أرجنتيني يترك البث التلفزيوني من أجل سيلفي مع شاكيرا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصحفي الأرجنتيني مارسيلو بينيديتو وهو يتخلى عن موقعه أثناء تغطية افتتاح كأس العالم، بعد أن رصد شاكيرا بالقرب منه.

وتصدرت المغنية الكولومبية حفل افتتاح كأس العالم 2026، قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا التي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

وتضمن حفل افتتاح كأس العالم أيضاً استعراضاً للأعلام التي تمثل جميع الدول الـ 48 المتنافسة، تلاه أداء النشيد الرسمي لكأس العالم من قبل نجم الأوبرا أندريا بوتشيلي.

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شاكيرا كأس العالم 2026 المكسيك

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