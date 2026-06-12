بالفيديو.. مراسل أرجنتيني يترك البث المباشر لالتقاط سيلفي مع شاكيرا

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المقاعد الفارغة تثير الجدل في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

شهد حفل الفنانة الكولومبية شاكيرا في افتتاح كأس العالم 2026، لقطة طريقة لأحد المراسلين، الذي أثار دهشة المشاهدين.

وأثار مراسل أرجنتيني دهشة المشاهدين بعد أن ترك موقعه والبث المباشر، ليطلب من شاكيرا صورة سيلفي قبل لحظات من حفل افتتاح المونديال.

مراسل أرجنتيني يترك البث التلفزيوني من أجل سيلفي مع شاكيرا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصحفي الأرجنتيني مارسيلو بينيديتو وهو يتخلى عن موقعه أثناء تغطية افتتاح كأس العالم، بعد أن رصد شاكيرا بالقرب منه.

وتصدرت المغنية الكولومبية حفل افتتاح كأس العالم 2026، قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا التي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

جنووووون😂😂



الاعلامي الأرجنتيني مارسيلو بيندييتو سحب على القناة في البث المباشر لما شاف شاكيرا pic.twitter.com/QtEXE2lNPc — Hananoraby (@Hananoraby3) June 11, 2026

وتضمن حفل افتتاح كأس العالم أيضاً استعراضاً للأعلام التي تمثل جميع الدول الـ 48 المتنافسة، تلاه أداء النشيد الرسمي لكأس العالم من قبل نجم الأوبرا أندريا بوتشيلي.

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