لا يقتصر البيض على كونه وجبة سريعة وسهلة التحضير، بل يعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، ما يجعله خيارا صحيا يمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

ويحتوي البيض على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين والكولين وفيتاميني D وB12، إلى جانب مضادات الأكسدة والدهون الصحية، ما يساهم في دعم صحة القلب والدماغ والعظام.

ووفقا لموقع "EatingWell"، فإن تناول البيض بانتظام قد يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

البيض مصدر طبيعي للطاقة

يتميز البيض بقيمته الغذائية المرتفعة، حيث تحتوي البيضة الواحدة على نحو 70 سعرا حراريا و6 جرامات من البروتين.

كما يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة تساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، مثل فيتامين B12 والكولين وفيتامين D، فضلا عن دوره في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

البيض يدعم صحة الشعر والبشرة

يحتوي البيض على مجموعة من فيتامينات B والأحماض الأمينية الضرورية لإنتاج البروتين، ما ينعكس إيجابا على صحة الشعر والبشرة والأظافر.

كما يدخل بياض البيض في العديد من الوصفات التجميلية بفضل خصائصه المغذية.

تناول البيض يعزز وظائف الدماغ

يعد الكولين أحد أبرز العناصر الموجودة في البيض، وهو عنصر أساسي في تكوين أغشية الخلايا والناقلات العصبية.

ويساعد الحصول على كميات كافية منه في دعم الذاكرة والتركيز وصحة الجهاز العصبي.

البيض يحمي صحة العين

يحتوي صفار البيض على مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران يرتبطان بالحفاظ على صحة العين وتقليل مخاطر الإصابة ببعض مشكلات الإبصار المرتبطة بالتقدم في العمر.

البيض يساعد على تقوية العظام

يمثل البيض أحد المصادر الطبيعية لفيتامين D، الذي يلعب دورا مهما في تحسين امتصاص الكالسيوم والحفاظ على قوة العظام والأسنان، إلى جانب المساهمة في العديد من الوظائف الحيوية داخل الجسم.