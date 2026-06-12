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سلامة الغذاء تضبط طنًا ونصف أسماك فاسدة وتغلق منشأة بكفر الشيخ

كتب : محمد أبو بكر

03:54 م 12/06/2026

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ حملة رقابية موسعة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وإحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، بما يضمن حماية صحة المستهلك وسلامة الغذاء المتداول.

سلامة الغذاء: إعدام طن ونصف أسماك فاسدة خلال الحملة

أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام نحو 1500 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة، إلى جانب كميات من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وغير المستوفية للاشتراطات الصحية، وذلك وفق الإجراءات المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

سلامة الغذاء: غلق منشأة غذائية غير مرخصة

كما قررت الهيئة الغلق الإداري الفوري لإحدى المنشآت الغذائية غير المرخصة، بعد ثبوت مزاولتها النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية الأساسية اللازمة لتشغيل المنشأة.

ضبط 322 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر

تمكنت الحملة، في إطار أعمال التفتيش والرقابة، من ضبط والتحفظ على 322 كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات تعريفية.

وشملت المضبوطات 120 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية الأخرى تضمنت بهارات، ومفروم فلفل، وجبن موزاريلا، وزيوت نباتية، ومقطعات دجاج، ودهنًا حيوانيًا مجهول المصدر.

اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات

أكدت الهيئة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لعرض الوقائع على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

حملة مشتركة بمشاركة عدة جهات رقابية

قاد الحملة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، والدكتور السيد شوقي، مدير فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق سامي، مشرف السوق المحلي، بمشاركة عدد من مفتشي الهيئة.

كما شاركت في الحملة مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، ومجلس مدينة كفر الشيخ، حيث استهدفت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية ومحال تداول اللحوم والدواجن بمناطق متفرقة داخل المحافظة.

سلامة الغذاء: حملات مستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية في مختلف محافظات الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأكدت أن تلك الجهود تستهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر.

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