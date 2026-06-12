المقاعد الفارغة تثير الجدل في كأس العالم 2026.. ما القصة؟

شهدت ثاني مباريات كأس العالم 2026 بين كوريا الجنوبية والتشيك، جدلا واسعا، بسبب غضب الجماهير لوجود مقاعد فارغة.

وفازت كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 على جمهورية التشيك في جوادالاخارا بعد أن كانت متأخرة في النتيجة.

غضب بسبب ثاني مباراة بكأس العالم

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مشجعي المباراة الثانية في كأس العالم كانوا غاضبين بسبب وجود عدد هائل من المقاعد الفارغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض ملاعب كأس العالم باعت أقل من نصف تذاكرها بسبب الأسعار الباهظة، وأصبحت أجزاء من الملعب خالية.

ومن جانبه، أصر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي تعرض لانتقادات بسبب أسعار التذاكر، على أن عدد المشجعين في جوادالاخارا بلغ 44985 مشجعاً - أي أقل بـ 679 مشجعاً فقط من سعة الملعب.

قبل انطلاق البطولة بيوم، كان ما يقرب من 180 ألف تذكرة لا تزال مدرجة عبر بوابات إعادة البيع الرسمية.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود مقاعد فارغة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، وقال أحدهم: " هناك الكثير من المقاعد الفارغة في مباراة كأس العالم هذه.. أتساءل ما السبب".

وأضاف آخر: "عدد المقاعد الفارغة أمر لا يُصدق. تصرف سيء للغاية من الفيفا"، وأشار ثالث قائلاً: "حرفياً، في اليوم الأول من كأس العالم، هناك الكثير من المقاعد الفارغة، لم تكن عمليات إعادة البيع ناجحة، أليس كذلك؟ هذا ما يحدث عندما ترفع الأسعار إلى حد الجنون".

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