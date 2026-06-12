أعلنت المطربة آمال ماهر، عن إقامة حفليها في فرنسا وهولندا المقرر أن تحييهما خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعد شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ما بين تأجيلهما وإلغائهما.

ونشرت آمال ماهر، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، منذ قليل، قالت فيه: "جمهور أوروبا، انتوا عارفين إنكم وحشتوني جدا، قعدت كتير أفكر، إيه اللي ممكن أعمله، والمة دي حفلتين، واحدة في أوتريخت بهولندا على مسرح تيفولي يوم 19 يونيو، والتانية في باريس على مسرح كازينو دي باريس يوم 20 يونيو، وتقدروا تحجزوا التذاكر على مواقع الحجز الرسمية، هستناكم وأوعدكم بمفاجآت محصلتش".

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وكانت آمال ماهر قد روجت لحفلها في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن جولتها الغنائية الخارجية التي تجوب خلالها عددا من الدول، حيث تلتقى بجمهورها في أكثر من محطة فنية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت آمال، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وجهت من خلاله رسالة إلى جمهورها، قائلة: "مستنياكم في باريس يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris، في ليلة إن شاء الله مش هتتنسى.. وحشتوني جدا".

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