أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه بمواصلة جهوده الوطنية لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادي والعمل الذي يهدد صحتهم وسلامتهم ويؤثر على حقهم في التعليم والنمو السليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وأوضح المجلس أن جهوده تأتي في إطار دوره التنسيقي مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بحماية الطفولة وتعزيز حقوق الأطفال.

سحر السنباطي: الدولة ملتزمة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الدولة المصرية تلتزم بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي من خلال التشريعات الوطنية والاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر وضمان حصول الأطفال على التعليم والرعاية والخدمات الأساسية.

سحر السنباطي: مواجهة عمل الأطفال مسؤولية مشتركة

أضافت رئيسة المجلس، أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال يتطلب تكاتف جميع الشركاء، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية، من أجل توفير بيئة داعمة للأطفال وأسرهم وتعزيز الوعي بمخاطر عمل الأطفال وآثاره طويلة المدى.

سحر السنباطي: نشارك في إعداد الخطة الوطنية الجديدة حتى 2030

أوضحت "السنباطي"، أن المجلس شارك في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، كما يساهم حاليًا في إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030، بما يدعم الجهود الرامية للقضاء على عمل الأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم.

المجلس يشارك في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال بحصاد الياسمين

أشارت رئيسة المجلس، إلى مشاركة المجلس في الاجتماعات التي عقدتها وزارة العمل مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة مشاركة الأطفال في حصاد الياسمين بمحافظة الغربية.

وأضافت أن المجلس نظم لقاءً تشاوريًا ضم الوزارات والمنظمات الدولية والوطنية لبحث آليات الحد من الظاهرة وتعزيز التدخلات الوقائية والحمائية للأطفال.

سحر السنباطي: دليل موحد لإدارة حالات عمل الأطفال

أكدت أن المجلس أصدر الدليل الإجرائي التشغيلي الموحد لمكافحة عمل الأطفال، بهدف إدارة الحالات وتحديد مسارات الإحالة والخدمات المناسبة للأطفال وأسرهم.

كما نفذ المجلس عددًا من ورش العمل والدورات التدريبية لبناء قدرات أعضاء لجان الحماية والعاملين بخط نجدة الطفل على تطبيق الدليل والتعامل مع الحالات المختلفة.

وأضافت أن المجلس أطلق عددًا من المبادرات والحملات التوعوية في قرى حصاد الياسمين بمحافظة الغربية، بهدف رفع الوعي بحقوق الطفل ومخاطر عمل الأطفال وأهمية التعليم والحماية.

كما تم تدريب المراقبين الليليين والعاملين بالجهات المعنية على رصد حالات عمل الأطفال والإبلاغ عنها، إلى جانب تدريب أعضاء لجان الحماية العامة والفرعية في عدد من المحافظات على آليات التدخل والتعامل مع الحالات.

بروتوكول لدعم أسر الأطفال العاملين وأطفال دور الرعاية

وقّع المجلس، في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا، بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري لدعم أسر الأطفال العاملين في جمع الياسمين وأطفال دور الرعاية بمحافظة الغربية، من خلال توفير المساعدات العينية والملابس مجانًا.

القومي للطفولة: مستمرون في حماية حقوق الأطفال

جدد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه بمواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، وضمان تمتع كل طفل بحقوقه في الحماية والتعليم والتنمية والحياة الكريمة.