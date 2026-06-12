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الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفل على دراجة نارية بالمرج

كتب : علاء عمران

01:20 م 12/06/2026

المتهمان

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر ربة منزل من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة اختطاف نجلها وسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بأحد شوارع محافظة القاهرة، ما استلزم تحركاً فورياً لفحص الواقعة والوقوف على حقيقتها.

حددت التحريات الأمنية بمديرية أمن القاهرة هوية القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤالها أفادت بأن الواقعة تعود إلى تاريخ 23 مايو المنقضي، حينما قام شخصان يستقلان دراجة نارية باستيقاف نجلها وسرقة هاتفه المحمول في أحد الشوارع الجانبية، مؤكدة عدم تقدمها ببلاغات رسمية في حينها.

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نجحت القوات في تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية، كما ألقي القبض على مستقليها وهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وضبطت بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وسلاحاً أبيض، وبإرشادهما جرى استعادة الهاتف المحمول المستولى عليه من نجل الشاكية.

أقر المتهمان خلال مواجهتهما بالتحريات بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وقيامهما بسرقة الهاتف المحمول بأسلوب المغافلة، بينما نفيا تماماً محاولتهما اختطاف نجل القائمة على النشر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات لضمان تحقيق الانضباط والأمن بالشارع.

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اختطاف طفل النيابة العامة وزارة الداخلية

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