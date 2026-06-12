تتكرر محاولات التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وسط مسار تفاوضي متعثر، إذ تنهار سيناريوهات السلام في كل مرة قبل الوصول إلى صيغة نهائية، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تُعطّل هذا الاتفاق.

تحضيرات أمريكية لمحادثات سلام مع إيران تتعثر

وفي التفاصيل، أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن"، بأن مئات من عناصر الأمن الأمريكيين شاركوا خلال الأسابيع الماضية في استعدادات هادئة لجولة جديدة محتملة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية المسلحة بشكل نهائي، إلا أن هذه الجهود ظلت تتعثر بفعل تطورات مفاجئة على الأرض.

سيناريو متكرر لتعطل المفاوضات

وفقا لمصادر مشاركة في التخطيط، بحسب الشبكة الأمريكية، فإن مسار الإعداد للمحادثات شهد سلسلة متكررة من التعطيل، حيث كانت الفرق الأمنية الأمريكية تُنشر في مواقع مختلفة تحسبا لزيارات محتملة لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، قبل أن تنهار الخطط في كل مرة بشكل مفاجئ.

مفاوضات سابقة في باكستان دون نتائج

وفي أبريل الماضي، شارك مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في جولة محادثات عُقدت في باكستان، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما ذكرت المصادر لـ"سي إن إن"، أن عددا من عناصر القوات الخاصة الأمريكية عادوا لاحقا إلى الموقع ذاته تحسبا لجولة جديدة لم تُعقد.

انتقال محتمل لمكان المفاوضات إلى أوروبا

أشارت مصادر الشبكة الأمريكية، إلى أن موقع المحادثات المحتملة انتقل خلال الأسابيع الأخيرة من باكستان إلى سويسرا، حيث تم إرسال مجموعات أمنية إلى مدينة جنيف للمشاركة في ترتيبات لوجستية تتعلق بإمكانية توقيع اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.

إشارات سياسية إلى تقدم محدود

وفي سياق متصل، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إلغاء ضربات عسكرية كانت محتملة ضد إيران، مشيرا إلى التوصل إلى "تفاهم مبدئي"، في وقت تتواصل فيه التحضيرات لجولة جديدة من المحادثات.

عودة التحضيرات رغم هشاشة الوضع

بحسب مصادر "سي إن إن"، يستعد الجيش والأجهزة الأمنية الأمريكية مرة أخرى لاحتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، مع توجه فرق التخطيط إلى أوروبا لتسهيل الحوار، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

مخاطر مستمرة تهدد مسار السلام

رغم هذه التحركات، تُشير التطورات الأخيرة، ومنها إسقاط إيران مروحية عسكرية أمريكية، إلى أن مسار المفاوضات لا يزال هشا وعُرضة للتعثر بفعل أي تصعيد مفاجئ، ما يهدد بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.