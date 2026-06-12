إعلان

تامر حسني يعلق على مشاركته باحتفالية كأس العالم 2026 بالعاصمة الجديدة

كتب : منى الموجي

02:58 م 12/06/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (5)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (6)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (7)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (8)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (9)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (11)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (10)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (13)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (14)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (16)
  • عرض 15 صورة
    تامر حسني يحيي حفلا بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026 (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المطرب تامر حسني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من مشاركته في احتفالية كأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء أمس الخميس 11 يونيو في Egyptian fan zone بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تامر حسني: أتمنى لمنتخبنا الوطني النجاح

وعلق تامر "تشرفت بتقديم عرض في منطقة (EFZ) احتفالا ببطولة كأس العالم FIFA 2026، برفقة جمهور رائع من مصر ومختلف أنحاء العالم. أتقدم بالشكر لكل من ساهم بجهوده في إنجاح هذا الحدث الذي لا يُنسى. كل الحب والتقدير للعاصمة الجديدة ولكل من ساهم في هذا الإنجاز الرائع. أتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح الدائم".

تامر حسني يغني حلوة يا بلدي

جدير بالذكر أن خلال الحفل، أعرب تامر عن سعادته بالفعالية قائلا: "مبسوط بتواجدي وسطكم، وحقيقي تحية لكل القائمين على الفكرة، والمنفذين والمجهود الضخم اللي حاصل في العاصمة شكرا جدا".

واختتم تامر الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي" للنجمة الراحلة داليدا، ورفع علم مصر.

اقرأ أيضا

على طريقة فيلم ثقافي.. وصلة كوميدية بين هنيدي وأحمد عيد بسبب سلمى حايك

ناهد السباعي بـ ملابس رياضية أمام الأهرامات.. والجمهور يعلق

العاصمة الجديدة تامر حسني كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"
شئون عربية و دولية

ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"
قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
كأس العالم 2026

قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
هنا يرقد جثمان أحمد عثمان.. قدامى الإسماعيلي ينعون هبوط الدراويش أمام قبر
مصراوى TV

هنا يرقد جثمان أحمد عثمان.. قدامى الإسماعيلي ينعون هبوط الدراويش أمام قبر
صبا مبارك تتحدث لـ مصراوي عن صعوبة شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
زووم

صبا مبارك تتحدث لـ مصراوي عن صعوبة شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2026
مدارس

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان