تعرف على خريطة حفلات التكنو في مصر خلال عام 2026

شارك المطرب تامر حسني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من مشاركته في احتفالية كأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء أمس الخميس 11 يونيو في Egyptian fan zone بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تامر حسني: أتمنى لمنتخبنا الوطني النجاح

وعلق تامر "تشرفت بتقديم عرض في منطقة (EFZ) احتفالا ببطولة كأس العالم FIFA 2026، برفقة جمهور رائع من مصر ومختلف أنحاء العالم. أتقدم بالشكر لكل من ساهم بجهوده في إنجاح هذا الحدث الذي لا يُنسى. كل الحب والتقدير للعاصمة الجديدة ولكل من ساهم في هذا الإنجاز الرائع. أتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح الدائم".

تامر حسني يغني حلوة يا بلدي

جدير بالذكر أن خلال الحفل، أعرب تامر عن سعادته بالفعالية قائلا: "مبسوط بتواجدي وسطكم، وحقيقي تحية لكل القائمين على الفكرة، والمنفذين والمجهود الضخم اللي حاصل في العاصمة شكرا جدا".

واختتم تامر الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي" للنجمة الراحلة داليدا، ورفع علم مصر.

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