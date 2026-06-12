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بالفيديو.. وفاة مشجع في محيط ملعب افتتاح كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

12:45 م 12/06/2026

ملعب أزتيكا قبل حفل إفتتاح كأس العالم 2026

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توفي مواطن ألماني، في محيط ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو، قبل ساعات من افتتاح كأس العالم 2026، الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وأقيمت مباراة افتتاح كأس العالم 2026، بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، وانتهت فوز الأول بثنائية نظيفة.

وفاة مشجع في محيط ملعب افتتاح كأس العالم

وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، توفي مشجع ألماني، بعد تعرض لنوبة قلبية مفاجئة أثناء وجوده عند البوابة رقم 1 للملعب، بينما كان آلاف المشجعين يتدفقون قبل انطلاق مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وصل المسعفون المكلفون بتأمين كأس العالم في غضون دقائق وقاموا بإنعاشه قلبيًا رئويًا، لكن دون جدوى.

وأصبح ملعب أزتيكا أول ملعب يستضيف المباراة الافتتاحية لثلاث بطولات كأس عالم منفصلة، بعد أن استضاف سابقًا مباريات افتتاحية في عامي 1970 و1986.

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ملعب أزتيكا كأس العالم 2026

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