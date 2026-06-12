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بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

كتب : علاء عمران

01:55 م 12/06/2026 تعديل في 02:08 م

الحقيقة الكاملة لواقعة سحل معلمة داخل مدرسة بالشرق

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى أولياء الأمور بالتعدي على معلمة داخل إحدى اللجان التعليمية بمدرسة في محافظة الشرقية، ما أثار استياء واسعاً في الأوساط التعليمية.
حددت التحريات الأمنية بمديرية أمن الشرقية هوية السيدتين الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أن الطرف الأول هي المجني عليها وتعمل مدرسة بمدرسة إعدادية (وهي أيضاً ولية أمر طالبة تؤدي الامتحان بذات المدرسة)، والطرف الثاني هي القائمة على التعدي وتعمل ربة منزل، وكلتاهما مقيمتان بدائرة مركز شرطة فاقوس.


اعترافات المتهمة بضرب معلمة الشرقية بسبب منع الغش


أقرت الطرفان خلال سؤالهما بأنه بتاريخ 10 الجاري نشبت مشاجرة عنيفة بينهما داخل فناء المدرسة، بسبب رفض ابنة المعلمة مساعدة ابنة شقيقة ربة منزل في الغش أثناء أدائهما الامتحان، مما دفع الأخيرة للتعدي بالضرب على المعلمة، ونجحت القوات في ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة
حوادث وقضايا

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة
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