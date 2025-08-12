وداع مهيب لبطل سباق السيارات الدولي هيثم سمير في شيراتون

كتب - رمضان يونس:

صرحت نيابة قليوب بالقليوبية، بدفن بطل سباق السيارات الدولي هيثم سمير ، الذي قتل رميا بالرصاص بطلق خرطوش نجل خفير أرضه في منطقة قليوب إثر مشاجرة بينهما على خيرة الأرض، وذلك بعدما وقع الطب الشرعي الكشف الطبي عليه، لبيان ملابسات الواقعة وما جري فيها.

وودع أهالي مصر الجديدة، بطل سباق السيارات "هيثم سمير"، في مشهد مهيب، حيث شهدت مراسم الجنازة حضور المئات من الأهالي وسط انهيار أسرة البطل الدولي واصدقائه والجيران، عقب صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الصديق بمساكن شيراتون، من ثم تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته.

و ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عامل لقيامه بقتل مالك إحدى الشركات وصاحب مركز لخدمات السيارات رميًا بالرصاص إثر مشاجرة بينهما في قليوب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11 الجارى تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات مقيم بالقاهرة على إثر إصابته بعيار نارى.

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب ، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته.

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم عامل مقيم بدائرة المركز فى حينه وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، .اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور