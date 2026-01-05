مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

جميع المباريات

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

03:06 ص 05/01/2026
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (11)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (3)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (5)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (12)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (4)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (2)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (15)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (14)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (13)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (6)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (9)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (7)
  • عرض 22 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (8)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (15)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (14)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (4)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (12)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (11)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (10)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (13)
  • عرض 22 صورة
    مران منتخب مصر اليوم (7)

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره بنين غداً الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين

وتنقل بي إن سبورت ماكس 1 مباراة منتخب مصر وبنين.

ويذكر أن مصر قد فازت على كل من زيمبابوي، جنوب أفريقيا وتعادلت مع أنجولا برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين ماتش مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة مصر اليوم

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

