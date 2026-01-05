القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية

تعليق مثير للجدل من أشرف بن عياد بشأن أحقية تنزانيا الحصول على ركلة جزاء

الكثير من عشاق كرة القدم يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره بنين غداً الإثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين

وتنقل بي إن سبورت ماكس 1 مباراة منتخب مصر وبنين.

ويذكر أن مصر قد فازت على كل من زيمبابوي، جنوب أفريقيا وتعادلت مع أنجولا برصيد 7 نقاط.