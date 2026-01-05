وظائف حكومية جديدة للأطباء البيطريين.. (الشروط ورابط التقديم)

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التعاقد بنظام الاستعانة بأطباء بيطريين لسد العجز بمديريات الطب البيطري التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز، أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 17 يناير 2026، عبر الرابط الرسمي عن طريق الضغط هنا.

شروط التقديم بوظائف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري

اشترط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المتقدمين ما يلي:

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

الحصول على بكالوريوس الطب البيطري من إحدى الجامعات المصرية، وفي حال الحصول على المؤهل من جامعة غير مصرية، يشترط إحضار المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ألا يقل التقدير العام عن جيد.

اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للناجحين في الاختبارات.

التقديم يكون فقط في المحافظة محل الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي.

رسوم ومستندات الامتحان

وأشار الإعلان إلى أنه يتم سداد مبلغ 250 جنيهًا عند الحضور لأداء الامتحان، مع الالتزام بإحضار المستندات التالية:

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

أصل وصورة المؤهل الدراسي، وفي حال عدم موضح التقدير العام بالمؤهل، يتم تقديم إفادة رسمية تفيد الحصول على تقدير جيد.

أصل وصورة من الموقف من الخدمة العسكرية للذكور (تم إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها).

وأوضح المركزي للتنظيم والإدارة، أنه في حال قبول طلب التقديم، يتم دخول الامتحان في نفس اليوم المحدد، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

