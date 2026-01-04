إعلان

الوطنية للانتخابات تتلقى 13 شكوى باليوم الثاني للتصويت في 27 دائرة ملغاة

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

09:41 م 04/01/2026

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت نحو 13 شكوى خلال اليوم الثاني من التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة من الإدارية العليا في 10 محافظات من المرحلة الأولى بانتخابات النواب.

وأضاف بنداري في مؤتمر صحفي، أن الشكاوى بنحو 5 شكاوى من محافظة الجيزة 3 شكاوى من المنيا شكوتان من الفيوم وشكوى من أسوان وشكوى من الأقصر وشكوى من سوهاج.

ولفت بنداري إلى أن المشاركة في الانتخابات هي المحرك الأساسي للعملية الديمقراطية، مشيدًا بمشاركة المرأة المصرية والشباب في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير من التصويت بـجولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية الملغاة بحكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

