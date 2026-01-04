رشوة انتخابية وتجاوزات.. ضبط 17 شخصًا في 6 محافظات لمحاولتهم التأثير على

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وتمكنت من إحباط عدة محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين عبر تقديم مبالغ مالية وسلع غذائية ودعايا انتخابية، في إطار جهودها لحماية نزاهة الانتخابات.

ففي محافظة الجيزة، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما كشوف بأسماء مواطنين ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشحين اثنين.

وفي محافظة البحيرة، ألقت القوات الأمنية بدائرة مركز شرطة الرحمانية القبض على أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية، في محاولة لدفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

أما في محافظة المنيا، فقد شهدت دائرتا بني مزار وملوي ضبط عدد من المتهمين؛ حيث تم ضبط شخص وسيدتين بحوزتهم كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية لمرشحين اثنين، كما تم ضبط شخصين آخرين وبحوزتهما مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية وبطاقات رقم قومي خاصة ببعض المواطنين، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين.

وفي أسوان، تمكنت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة إدفو من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، بقصد حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان سيارة ربع نقل تحمل صورة أحد المرشحين، أثناء قيامهما بتوزيع سلع غذائية على الناخبين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالفيديو، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر