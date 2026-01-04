النائب العام يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب- أحمد أبو النجا:

أجرى النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، برفقة عدد من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال الزيارة، قدّم النائب العام تهنئته لقداسة البابا ولجميع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أطيب تمنياته وتمنيات جميع أعضاء النيابة العامة بأن يكون هذا العيد سعيدًا، يسوده روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل مكروه.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر