النائب العام يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب : أحمد أبو النجا

05:07 م 04/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    النائب العام يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (2)
  • عرض 3 صورة
    النائب العام يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (3)

كتب- أحمد أبو النجا:

أجرى النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، برفقة عدد من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال الزيارة، قدّم النائب العام تهنئته لقداسة البابا ولجميع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أطيب تمنياته وتمنيات جميع أعضاء النيابة العامة بأن يكون هذا العيد سعيدًا، يسوده روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل مكروه.

النائب العام مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

