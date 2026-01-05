"على طريقة السوبر".. احتفال خاص بين شيكابالا ودونجا في حفل زفافه

حرص أحمد سيد زيزو نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر أمس الأحد الموافق 4 يناير الجاري، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكان زيزو نشر خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

أبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

وزوجة نجم وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني، تدعى هبة بهاء، وظهرت معه في أكثر من مناسبة وخلال احتفاله بعدد من البطولات، التي حققها خلال مسيرته في كرة القدم.

واحتفل أحمد سيد زيزو وزوجته هبة بهاء بحفل زفافهما، في أغسطس من عام 2019، لديهما بنت وحيدة تدعى "آيلا".

زيزو يكشف تفاصيل لقائه الأول مع زوجته

وكانت زيزو كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر برنامج: "صاحبة السعادة"، عن بداية معرفته بزوجته، قائلا: "تعرف على هدى بالصدفة في قريتي بمحافظة المنيا، أثناء فترة احترافي في البرتغال، وتواصلت مع شقيقتي للحديث معها، قبل أن يتم إعلان الخطوبة بشكل رسمي".

وأضاف: "فترة الخطوبة لم تستمر طويلا، حيث استمرت ثلاثة أشهر فقط، ثم تم إقامة حفل الزفاف".

وظهرت زوجة زيزو معه في أكثر من مناسبة مختلفة، سواء خلال ظهورها معه داخل الملعب للاحتفال بأي من الألقاب التي يتوج بها اللاعب، أو ظهوره في مناسبات خاصة.

