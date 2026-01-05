مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

كتب : مصراوي

04:43 ص 05/01/2026 تعديل في 04:43 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (13)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (11)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (6)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (7)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (17)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (14)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (4)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (19)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (15)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (3)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (5)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (8)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (25)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (21)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (16)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (12)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (10)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (2)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (22)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (23)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (24)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (9)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (1)
  • عرض 25 صورة
    هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو (20)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص أحمد سيد زيزو نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر أمس الأحد الموافق 4 يناير الجاري، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكان زيزو نشر خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

أبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

وزوجة نجم وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني، تدعى هبة بهاء، وظهرت معه في أكثر من مناسبة وخلال احتفاله بعدد من البطولات، التي حققها خلال مسيرته في كرة القدم.

واحتفل أحمد سيد زيزو وزوجته هبة بهاء بحفل زفافهما، في أغسطس من عام 2019، لديهما بنت وحيدة تدعى "آيلا".

زيزو يكشف تفاصيل لقائه الأول مع زوجته

وكانت زيزو كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، عبر برنامج: "صاحبة السعادة"، عن بداية معرفته بزوجته، قائلا: "تعرف على هدى بالصدفة في قريتي بمحافظة المنيا، أثناء فترة احترافي في البرتغال، وتواصلت مع شقيقتي للحديث معها، قبل أن يتم إعلان الخطوبة بشكل رسمي".

وأضاف: "فترة الخطوبة لم تستمر طويلا، حيث استمرت ثلاثة أشهر فقط، ثم تم إقامة حفل الزفاف".

وظهرت زوجة زيزو معه في أكثر من مناسبة مختلفة، سواء خلال ظهورها معه داخل الملعب للاحتفال بأي من الألقاب التي يتوج بها اللاعب، أو ظهوره في مناسبات خاصة.

أقرأ أيضًا:

أهلي جدة السعودي يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

هل يتمرد الجميع؟.. قرار مفاجئ للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أحمد سيد زيزو منتخب مصر النادي الأهلي أحمد سيد زيزو زوجة أحمد سيد زيزو انستقرام هدى بهاء زوجة زيزو عيد ميلاد زوجة زيزو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟