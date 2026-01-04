إعلان

رئيس محكمة النقض يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد | صور

كتب : صابر المحلاوي

04:42 م 04/01/2026
أجرى القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيارة رسمية إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورافق رئيس محكمة النقض وفد قضائي رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ضم عددًا من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض وقيادات التفتيش القضائي والمكتب الفني للنائب العام.

وكان في استقبال الوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من الآباء الأساقفة وقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث سادت أجواء من الود والتقدير المتبادل.

وخلال اللقاء، أكد القاضي عاصم الغايش اعتزاز القضاء المصري بالدور الوطني والتاريخي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية في ترسيخ قيم التسامح والمواطنة، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد مناسبة وطنية تعكس وحدة أبناء الشعب المصري وتلاحمهم، متمنيًا لقداسة البابا ولجميع الأقباط دوام الصحة والتوفيق.

من جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لهذه الزيارة، معتبرًا إياها تجسيدًا لعمق الروابط بين مؤسسات الدولة، ومشيدًا بالدور المحوري للقضاء المصري باعتباره حصنًا للعدالة وضمانة للحقوق، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتكاتفهم تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات ودعم مسيرة التنمية والبناء.

عاصم الغايش محكمة النقض البابا تواضروس عيد الميلاد

