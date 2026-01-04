لم يكن في الشقة ما يوحي بأن النهاية اقتربت، باب مغلق وغرفة صامتة وحبل يتدلى من سقف المكان كأنه شاهد بلا صوت. أجواء صامتة بلا صراخ أو استغاثة، فقط رسالة قصيرة تُركت في هدوء، وكأن صاحبها أراد أن يختفي دون أن يترك وراءه سوى سؤال واحد: ماذا حدث في اللحظات الأخيرة؟

في حي بولاق الدكرور المكتظ بالسكان، انتهت حكاية شاب غريب عن المكان، غريب عن الوجوه، لكنه لم يكن غريبًا عن الألم. مأساة لم تبدأ في تلك الغرفة، بل سبقتها أيام من صمت وضغط نفسي وأزمة عاطفية خفية، لم ينتبه لها أحد حتى كانت النهاية المأساوية.

قوات الشرطة تلقت بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل مسكنه في ظروف غامضة. المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، المتوفى يحمل جنسية دولة أفريقية تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية. استنتاج توصلت إليه المباحث بفضل رسالة مقتضبة تركها الشاب بخط يده أشار فيها إلى مروره بأزمة عاطفية حادة مع صديقته، مؤكدًا أن تلك الأزمة كانت السبب الرئيسي فيما أقدم عليه.

الشرطة نقلت الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، مع استكمال التحريات وسماع أقوال المحيطين به، تمهيدا للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

