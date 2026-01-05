مباريات الأمس
مصر ضد بنين.. مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

كتب : مصراوي

04:59 ص 05/01/2026
تقام اليوم مباراتان في منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويترقب الجمهور المصري مباراة المنتخب الوطني أملا في تحقيق الفوز والصعود للأدوار المقبلة.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بنين في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في الساعة التاسعة مساء.

وشهدت مباريات دور الـ 16، أمس، فوز منتخب الكاميرون على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، وانتصار منتخب المغرب على تنزانيا بهدف دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم مصر ضد بنين ماتش مصر وبنين منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

