مصر ضد بنين.. مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

تقام اليوم مباراتان في منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويترقب الجمهور المصري مباراة المنتخب الوطني أملا في تحقيق الفوز والصعود للأدوار المقبلة.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد بنين في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في الساعة التاسعة مساء.

وشهدت مباريات دور الـ 16، أمس، فوز منتخب الكاميرون على جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، وانتصار منتخب المغرب على تنزانيا بهدف دون رد.