أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن جوهر السياسة هو "صراع شرعي" و"منافسة"

وقال الجلاد في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا الصراع يجب أن يكون "وفق الضوابط والقوانين" كما في التجارب الديمقراطية العالمية.

وعن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انتقد الجلاد فكرة "القائمة الوطنية" التي حصلت على 50% من مقاعد البرلمان (284 مقعدًا) بالتزكية وبنسبة 5% فقط.

وأوضح أن هذا النموذج "يسحب من فكرة المعارضة في الأساس"، لافتًا إلى تناقض كبير حيث يجلس نائب من "أسيوط" ليمثل محافظة "المنوفية"، وهو ما يفقده صلته الحقيقية بالناخبين.

وأكد الجلاد أن المشكلة ليست في القوانين أو الدستور، بل في "الممارسة الفعلية على الأرض".

وتساءل: "بنقول في دستور وقانون وفي هيئة وطنية للانتخابات ولكن إذا لم تنعكس هذه الممارسات في صندوق انتخابات تنافسي يبقى كل ده لازم يتغير؟"، مؤكدًا أن "نعمة الاختيار" في الصندوق هي أساس المشاركة السياسية.

وأشار رئيس التحرير إلى مفارقة أخرى، قائلًا: "البرلمان ده يمشي في السر وجلساته غير مذاعة"، مستنكرًا ضعف الشفافية.

وأضاف أن "التسكين" العشوائي للمرشحين في دوائر لا ينتمون إليها، مثل وضع مرشح من سوهاج في دائرة البحيرة، ونائب من أسيوط يمثل المنوفية ينفي فكرة التمثيل الحقيقي ويسيء للممارسة الديمقراطية.

وأشار الجلاد إلى أن المشاكل التي حذر منها قبل الانتخابات تحققت على الأرض، موضحًا أن الأمر وصل لدرجة تدخل رئيس الجمهورية لحلها، مما يؤكد أن الإطار القانوني نفسه هو الذي أوصل لهذه النتائج غير التنافسية.