

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي عدم وجود شبهة جنائية في وفاة عم المطرية أنغام.

رائحة كريهة انبعثت من شقة بأحد الأدوار العليا لبرج سكني لفتت انتباه الجيران فأبلغوا الشرطة.

قوة أمنية من قسم الجيزة تحركت على الفور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الرائحة الكريهة مصدرها شقة يقيم فيها عم المطربة أنغام وعثر على جثته دون إصابات.

حسب المعاينة الأولية تعود الوفاة إلى أكثر من 3 أيام والسبب أن المتوفى يقسم بمفرده فيما لم تثبت المعاينة وجود آثار عنف بمداخل ومخارج المنزل.

ومع انتهاء المعاينة نقل الجثمان إلى المشرحة تمهيدا للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.