كوريا الشمالية تطلق صواريخ فرط صوتية تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون



وكالات

ذكرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أن الزعيم كيم جونج أون أشرف على تجارب لصواريخ فرط صوتية، إذ أكد على ضرورة تعزيز رادع الحرب النووية للبلاد، في الوقت الذي تكثف فيه البلاد عروض الأسلحة قبيل مؤتمرها السياسي الكبير.

وأبلغت كوريا الشمالية عن الاختبارات بعد يوم من إعلان جيرانها أنهم رصدوا عمليات إطلاق متعددة لصواريخ باليستية واتهموا الشمال بالقيام باستفزازات.

جاءت الاختبارات قبل ساعات فقط من مغادرة رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج إلى الصين لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينج.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن اختبارات، الأحد، التي تضمنت نظام أسلحة فرط صوتي كانت تهدف إلى فحص جاهزيته، وتعزيز المهارات العملياتية للقوة النارية لقوات الصواريخ.

نقلت الوكالة عن كيم قوله: "من خلال مناورة الإطلاق اليوم، يمكننا تأكيد تنفيذ مهمة تقنية مهمة للغاية للدفاع الوطني يجب علينا تحديث الوسائل العسكرية باستمرار، وخاصة أنظمة الأسلحة الهجومية".

في الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق لما أسمته صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى وصواريخ جديدة مضادة للطائرات، ونشرت صورا تظهر تقدما واضحا في بناء أول غواصة تعمل بالطاقة النووية.

يرى مراقبون، أن كوريا الشمالية تهدف إلى استعراض أو مراجعة إنجازاتها في قطاع تطوير الأسلحة قبل مؤتمر حزب العمال الحاكم، وهو الأول من نوعه منذ 5 سنوات.

وينصب الاهتمام الشديد على ما إذا كان كيم سيستخدم المؤتمر لوضع نهج جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة واستئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة، وفقا للعربية.