كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
16:00

غزل المحلة

10 صور لاحتفال زوجات نجوم كرة القدم بعيد ميلاد زوجة زيزو

كتب : مصراوي

05:39 ص 05/01/2026
  عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عيد ميلاد زوجة زيزو
  • عرض 25 صورة
    عيد ميلاد زوجة زيزو
  • عرض 25 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (3)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (5)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (15)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (8)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إمام عاشور (30)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور وزوجته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إمام عاشور (28)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إمام عاشور (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إمام عاشور (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إمام عاشور (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة إمام عاشور (14) (1)

احتفلت هدى بهاء زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، أمس الأحد الموافق 4 يناير الجاري، بعيد ميلادها.

وكان زيزو حريص على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك أكثر من صورة تجمعهما، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وفي المقابل، حرص عدد كبير من زوجات نجوم كرة القدم على تهنئة هدى بمناسبة عيد ميلادها، من بينهم هبة خلف زوجة مصطفى فتحي، التي نشرت صورة لهدى وكتبت: "جمال مش عادي بجد ما شاء الله".

ومن جانبها حرصت زوجة مروان عطية لاعب الأهلي سلمى صقر، على تهئنة هدى بعيد ميلادها، حيث كتبت: "أحلى هدهودة"، بجانب تهنئة زوجة إمام عاشور ياسمين حافظ لهدى، حيث كتبت: "قمر".

عيد ميلاد زوجة زيزو أحمد سيد زيزو زوجة مصطفى فتحي زوجة مروان عطية زوجة إمام عاشور

