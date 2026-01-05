10 صور لاحتفال زوجات نجوم كرة القدم بعيد ميلاد زوجة زيزو

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أحمد سيد زيزو

احتفلت هدى بهاء زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، أمس الأحد الموافق 4 يناير الجاري، بعيد ميلادها.

وكان زيزو حريص على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك أكثر من صورة تجمعهما، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وفي المقابل، حرص عدد كبير من زوجات نجوم كرة القدم على تهنئة هدى بمناسبة عيد ميلادها، من بينهم هبة خلف زوجة مصطفى فتحي، التي نشرت صورة لهدى وكتبت: "جمال مش عادي بجد ما شاء الله".

ومن جانبها حرصت زوجة مروان عطية لاعب الأهلي سلمى صقر، على تهئنة هدى بعيد ميلادها، حيث كتبت: "أحلى هدهودة"، بجانب تهنئة زوجة إمام عاشور ياسمين حافظ لهدى، حيث كتبت: "قمر".