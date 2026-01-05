الحكومة الكوبية: مقتل 32 كوبيًا خلال اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو



وكالات

قالت الحكومة الكوبية، إن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا لضبط الرئيس نيكولاس مادورو من أجل محاكمته في الولايات المتحدة.

أعلنت كوبا الحداد يومي الخامس والسادس من يناير، وقالت إنه سيتم الإعلان عن ترتيبات الجنازة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة للتدخل العسكري الأمريكي في كوبا لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط من تلقاء نفسها.

وندد الرئيس الكوبي ميجل دياز كانيل السبت الماضي بالولايات المتحدة لشنها هجوما على فنزويلا واعتقال رئيسها، خلال مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف من سكان هافانا أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الكوبية.

وقال دياز كانيل: "تندد كوبا بهذه الأعمال وتستنكرها باعتبارها إرهاب دولة"، مضيفا: "هذا انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، عدوان عسكري على دولة مسالمة لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة".

وتُزوّد ​​فنزويلا كوبا بنحو 30% من وارداتها النفطية الشحيحة في الأصل، وذلك مقابل آلاف العاملين في المجال الطبي الذين يعملون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وفقا للغد.