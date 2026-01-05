برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

مجدي الجلاد: عزوف الشباب عن التصويت في الانتخابات هو رد فعل على غياب الخيارات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين، طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، فيما يكون لطيفًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تتكاثر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، فيما يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الأمواج بين 1.25 و2 متر.

وفيما يخص درجات الحرارة، سجلت القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية للعظمى و9 درجات للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 18 للعظمى و7 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى و9 للصغرى، وشمال الصعيد 20 للعظمى و5 للصغرى، وجنوب الصعيد 26 للعظمى و10 للصغرى.