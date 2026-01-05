10 صور لظهور ولي عهد المغرب في مباراة تنزانيا بكأس أمم أفريقيا

واصل المنتخب المغربي نتائجه المميزة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز أمس على حساب نظيره منتخب تنزانيا بنتيجة هدف دون مقابل، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وضمن منتخب أسود الأطلس التأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، ليضرب موعدا مع منتخب الكاميرون، في اللقاء المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري.

ويحظى منتخب المغرب بدعم جماهيري كبير لحصد لقب البطولة، وكذلك من قبل كافة الجهات المسؤولة بالمغرب، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وحرص الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب، على التواجد في مدرجات ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط أمس، لدعم لاعبي منتخب بلاده أمام تنزانيا في اللقاء الذي أقيم أمس بكأس أمم أفريقيا.

ولم يتواجد ولي العهد المغربي فقط في المدرجات، بينما ظهرت أيضًا في المدرجات الأميرة لالة سلمى والأميرة لالة خديجة.

وكان ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، تواجد في افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال المباراة التي جمعت بين المغرب وجزر القمر وانتهت لصالح أسود الأطلس بهدفين دون مقابل.

