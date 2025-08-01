كتب - محمد شعبان:

في تسعة أيام فقط، أعاد اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ترتيب أوراق المنظومة الأمنية من الداخل، واضعًا حركة تنقلات مدروسة بدقة، تعكس توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز الأمن، وتكريس مبدأ الردع، عبر الموازنة بين العناصر الشابة وخبرات رجال المباحث المخضرمين.

بحيوية لافتة ورؤية استراتيجية واضحة، انطلقت حركة التغييرات لتستبق استحقاقات أمنية مرتقبة، وتترجم تكليفات مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومدير أمن الجيزة الجديد اللواء محمد مجدي أبو شميلة.

قرارات سريعة، لكنها محسوبة، استهدفت دعم مفاصل القوة، وتجديد الدماء، وإعادة تمركز القيادات في مواقعها بما يضمن جاهزية عالية واستجابة فورية لأي طارئ.

بعد ترقية اللواء محمد أمين لمنصب مدير المباحث الجنائية، لم يتردد مدير المباحث الحاسم في الاستعانة برجل المباحث المحنك العميد أحمد نجم ليتولى رئاسة قطاع أكتوبر مع تجديد الثقة في رمانة الميزان بالواحات العميد محمد أبو زيد فيما عاد العقيد إسلام المهداوي لـ"فرفة وسط أكتوبر" بعد رحلة احتراف قصيرة بفرقة الشيخ زايد.

كما تولى العقيد إكرامي البطران منصب مفتش فرقة حدائق أكتوبر بعد فترة ليست بالقصيرة أحكم فيها قبضته على الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي والعقيد محمد العادلي مفتشا لمباحث شمال أكتوبر، والعقيد إسلام سمير مفتشا لفرقة الشيخ زايد، والرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر والرائد يوسف رشوان ثان الشيخ زايد.

في قطاع الشمال، أبقى على رئيس القطاع مع تجديد الثقة في حارس الدقي الأمين وصاحب الضربات الأمنية الحاسمة المقدم حسام العباسي إضافة إلى رئيس مباحث إمبابة الرائد محمد طارق إلا أن دماء التغيير طالت أقسام العجوزة والمنيرة الغربية وأوسيم.

المقدم أحمد عصام تولى رئاسة وحدة مباحث العجوزة قادما من بولاق، والرائد عصام الشناوي رئيسا لمباحث المنيرة الغربية والمقدم مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث أوسيم مع تولي العقيد هيثم سكر مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم.

المشهد اختلف في قطاع الغرب -المكتظ بالأحداث والوقائع الساخنة- أبقى اللواء علاء فتحي على نقاط القوة فيه بأقسام الهرم والجيزة والطالبية وانحصر التغيير في تولي أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور "بيته القديم" الرائد أحمد عصام عبدالباقى رئيسًا مباحث العمرانية وعودة العميد هاني الحسيني ليتولى منصب مفتش مباحث الغرب (الجيزة - بولاق الدكرور).

المفاجآت تركزت في قطاع الجنوب، تولى العميد محمد الصغير منصب رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب خلفا للعميد محمد مختار، والمقدم محمد داوود مفتشا لمباحث الجنوب (أبو النمرس - حوامدية) مع الدفع بدماء جديدة ممثلة في الرائد أحمد ماهر رئيسا لمباحث الصف والرائد محمد حربي رئيسا لمباحث الحوامدية.