

أسوان- إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، ومقرها مركز شرطة أسوان، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه جولة إعادة العملية الانتخابية.

بلغ إجمالى عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 421851 ناخبا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 26161 ناخبا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 755 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة نحو 25406 صوتا.

حصل المرشح مدحت المنصوارى، على 14628 صوتا، والمرشح شرعي محمد صالح، على 10778 صوتا.