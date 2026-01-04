رشوة انتخابية وتجاوزات.. ضبط 17 شخصًا في 6 محافظات لمحاولتهم التأثير على

كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المنيا، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما ضبطت الخدمات الأمنية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي مركز شرطة القرنة بالأقصر، تم ضبط شخص وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة شخصًا وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لحسم 49 مقعدًا فرديًا، تشمل محافظات: الجيزة (6 دوائر، 10 مقاعد)، الفيوم (دائرة واحدة، 3 مقاعد)، المنيا (5 دوائر، 13 مقعدًا)، أسيوط (3 دوائر، 9 مقاعد)، الوادي الجديد (دائرة واحدة، مقعد واحد)، سوهاج (دائرة واحدة، مقعدين)، الأقصر (دائرتان، 2 مقعد)، أسوان (3 دوائر، 3 مقاعد)، الإسكندرية (دائرة واحدة)، والبحيرة (4 دوائر، 5 مقاعد).

ويتم التصويت من خلال أكثر من 2,230 لجنة فرعية، بإجمالي نحو 14.9 مليون ناخب، في إطار متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.