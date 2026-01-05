إعلان

بدء التشغيل التجريبي للمواقف الجديدة في التجمع الخامس والأول بالقاهرة الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

07:00 ص 05/01/2026

أرشيفية

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء التشغيل التجريبي للمواقف الجديدة بكل من التجمع الخامس والتجمع الأول، كخطوة مهمة للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

- التجمع الخامس:

تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب موقف سرفيس بمنطقة اللوتس، وذلك لتنظيم المواقف العشوائية بميدان جيبوتي وشارع التسعين، وضبط حركة سيارات السرفيس من الميكروباص والسوزوكي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وسهولة التنقل داخل المنطقة.

اللوكيشن

https://maps.app.goo.gl/2jcuGYw7TrdUmv628?g_st=ic

التجمع الأول:

كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب موقف متكامل لتنظيم حركة الأتوبيسات والنقل الجماعي والميكروباص بالمجاورة الخامسة مركز الخدمات بالحي الشمالي، بما يدعم منظومة النقل ويخدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.

اللوكيشن

https://maps.app.goo.gl/XZEs2PDLCU3jWwMAA?g_st=iw

ويأتي هذا التشغيل التجريبي كبداية حقيقية لتنظيم منظومة المواصلات بمدينة القاهرة الجديدة، تمهيدًا للتشغيل الكامل، مع المتابعة المستمرة والتقييم الدوري لضمان تقديم خدمة حضارية وآمنة تليق بسكان المدينة.

تشغيل المواقف موقف التجمع جهاز القاهرة الجديدة

