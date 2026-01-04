قرار من المحكمة في قضية حريق "استوديو الأهرام" بالجيزة

قررت محكمة الجيزة الابتدائية دائرة "مدني تعويضات"، وقف سير عدد من الدعاوى المتضررين من حريق "استوديو الأهرام"، لحين الفصل في الدعوى الجنائية رقم 4625 لسنة 2024 جنح العمرانية. وفق ما أكده دفاع أحد المتضريين في تصريح خاص لمصراوي.

محكمة مستأنف جنوب الجيزة دائرة العمرانية، في جلسة 12 يناير 2025، رفضت الاستئناف المُقدم من "م.م.ع" موظف بشركة كهرباء "سينرجي"، وأيدت حكم أول درجة بإدانته بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا "حريق استوديو الأهرام".

في جلسة 31 يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنح العمرانية حكمها على 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت للمتضررين في القضية رقم 4625 لسنة 2024 المعروفة إعلاميًا "حريق استوديو الأهرام".

وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي: أولًا؛ معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس شهر عن التهمة الثانية، والغرامة 50 جنيهًا على التهمة الثالثة، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية ممن وردت أسماؤهم بتقرير محافظة الجيزة المرفق بالأوراق مبلغًا قدره واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم برد مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا كأتعاب محاماة.

ثانيًا؛ إحالة الدعوى المدنية المختصة من شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية بصفته، وشركة "س.أ" بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية بصفته، إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4625 لسنة 2024 أن المتهمين "محمد .ف. أ" و"محمد .م. ع" و"ماهر.م .ع" و"محمد.ج.إ"، في 26 مارس 2024، بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة، تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم، وهم "محمد سيد رمضان"، و"على السيد رمضان"، و"مرتاح السيد"، و"سمير عبد العال ع"، و"عبد الرحمن رمضان"، و"محمد عصام م"، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهم أصول مهنتهم، وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة، فأحدثوا إصابة المجني عليهم كما هو مبين في التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة في تحقيقات القضية إلى المتهمين الأول والثاني التسبب في نشوب حريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام، والكائن بشارع خاتم المرسلين - العمرانية، والعقارات السكنية المجاورة له. كان ذلك إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما للأصول المهنية والحرفية لمهنتهما، وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، مما أدى إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام. امتدت النيران إلى محتويات المكان وأدت إلى اشتعالها، ثم انتشرت إلى عدة مباني سكنية محيطة بمكان الحريق، مما تسبب في تلفيات بمحتوياتها كما هو موضح في الأوراق.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم، كما هو ثابت في تقرير محافظة الجيزة المؤرخ في شهر مارس 2024 والمتعلق بالحريق المذكور.