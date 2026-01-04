"صوروه غصب عنه وذلوه".. كواليس فيديو الصف الصادم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلال مجموعة من الأشخاص يرغمون آخر على التعدى بالسب على نفسه وقاطنى إحدى القرى بمركز الصف.

ضباط المباحث توصلوا إلى سائق "توك توك" -ظهر بالفيديو- أبدى تضرره من شخصين؛ لوجود خلافات سابقة بينهم على أولوية تحميل ركاب بمركبة التوك توك من ذات القرية.

الشاكي اتهم الطرف الثاني باصطحابه لإحدى المناطق وتصويره وإرغامه على التعدى بالسب على نفسه وأهالى القرية، معلللا تنفيذ لطلباتهما خشية منهما.

أمكن ضبط المتهمين وتبين بالفحص الجنائي أن لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

