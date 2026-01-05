تعليق مثير للجدل من أشرف بن عياد بشأن أحقية تنزانيا الحصول على ركلة جزاء

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى ملعب أغادير بالمغرب، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا لقائد الفراعنة محمد صلاح.

ويستعد صلاح لخوض مباراته رقم 22 في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، باحثًا عن إنجاز فردي جديد، بعدما سجل حتى الآن 9 أهداف في 21 مباراة بأمم أفريقيا، بجانب تقديم 4 تمريرات حاسمة.

ويحتاج نجم ليفربول إلى تسجيل هدفين للوصول إلى رقم المدير الفني الحالي للمنتخب حسام حسن صاحب 11 هدفًا، والذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي مصر تاريخيًا بالبطولة، بينما يتصدر القائمة حسن الشاذلي برصيد 12 هدفًا.

وتعد مواجهة بنين فرصة مهمة أمام محمد صلاح لتعزيز سجله التهديفي والاقتراب أكثر من صدارة قائمة هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

قائمة هدافي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

حسن الشاذلي: 12 هدفًا في 10 مباريات

حسام حسن: 11 هدفًا في 21 مباراة

محمد صلاح: 9 أهداف في 21 مباراة

أحمد حسن: 8 أهداف في 32 مباراة

علي أبو جريشة: 7 أهداف في 8 مباريات

طاهر أبو زيد: 7 أهداف في 10 مباريات