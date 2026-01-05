ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام نظيره منتخب بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب بنين اليوم الإثنين الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وتحظى مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني، بمتابعة جماهيرية كبيرة من قبل النقاد والمحليين وكذلك من المحللين، بشكل خاص في الصحافة البنينة، التي تطرقت للعديد من النقاط الخاصة باللقاء سواء من التشكيل المتوقع للمنتخبين أو أراء محللين ونقاد عن الأقرب للفوز.

موقع "foot 229".. مواجهة مصر وبنين غير متكافئة

واستعان موقع foot 229 البنيني، بأراء المحلل الرياضي البنيني كريستين أليكي، الذي أكد أن المباراة على الورق تميل لصالح المنتخب المصري من ناحية التاريخ، لكن الأمور تختلف بشكل كبير على أرضية الملعب.

وأشار أليكي، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أقوى الدوريات، وهو ما يرجح كافة الفراعنة إلا أن كل هذه الأمور تختلف إذا كان هناك روح قتالية من جانب لاعبي بنين قد ترجح كفتهم للفوز.

وتطرق الموقع ذاته للتشكيل المتوقع أن يبدأ به جيرنوت روهر مدرب بنين اللقاء، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيل داندجينو

خط الدفاع : تميمو أورو، أوليفييه فيردون، محمد تيجاني ويوهان روش

خط الوسط : دودو دوكو، سيسي دالميدا وحسن إيموران

خط الهجوم : جونيور أوليتان، أيجون توسين وجوديل دوسو

موقع "La Nouvelle Tribune".. مواجهة بين العراقة والطموح

ووصف موقع La Nouvelle Tribune، مواجهة منتخب مصر وبنين، بأنها مواجهة تجمع بين عراقة الكرة الأفريقية وبين طموح قوي وعزيمة كبيرة من المنتخب صاحب الإمكانيات الأقل.

ونقل موقع La Nouvelle Tribune، تصريحات لمدرب منتخب بنين، أكد خلالها أنه يعرف قيمة المنتخب المصري ولكن لاعبيه سيقاتلون في اللقاء، وأن عدد من لاعبيه سبق لهم اللعب في الدوري المصري، هذا يمنحهم ميزة لمعرفتهم طريقة لعب المنتخب المصري.

