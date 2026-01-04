ضبط أجانب يمارسون الدعارة داخل شقة في المعادي

"اتمسكوا في الشقة".. القبض على صينيين بتهمة ممارسة

كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عدد من المتهمين داخل شقة سكنية بمنطقة المعادي، بعد ورود معلومات تفيد باستغلال الشقة في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

وأكدت التحريات الأولية، أن المتهمين يحملون جنسية إحدى الدول الأسيوية؛ وكانوا يمارسون الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الفحص للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

اقرأ أيضًا:

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند