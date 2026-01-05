محاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة لها بعد رفضها الاستمرار معه.

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة الزيتون، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرضها للابتزاز على يد شاب، تعرفت عليه من خلال تطبيقات تعارف على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت المجني عليها رسائل التهديد على هاتفها من المتهم في حالة عدم استمرارها معه وأنه سيقوم بنشر الصور على جروبات "الواتس اب".

تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

اقرأ أيضًا:

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند