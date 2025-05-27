تطور جديد في واقعة وفاة أحمد الدجوي.. جهات التحقيق تعاين فيلا

كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر قانوني مطلع على التحقيقات التي تجرى بشأن وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، أن جهات التحقيق قررت معاينة فيلا المجني عليه.

وتأتي المعاينة بعد ادعاء شريف الدجوي شقيق المتوفى، بعدم تخلص شقيقه من حياته، وعدم معاناته من أي أمراض نفسية حديثة أو قديمة.

فيما قررت جهات التحقيق صرف طبيب العلاج الطبيعي للدكتورة نوال الدجوي، وذلك بعد الاستماع لأقواله في واقعة وفاة الدكتور أحمد الدجوي.

وكشفت الأجهزة الأمنية، الأحد الماضي، ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوي بعد العثور على جثمانه داخل مسكنه مقتولا بطلق ناري.

وأكدت وزارة الداخلية أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد سيدة الأعمال نوال الدجوى، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه.

وأوضحت وزارة الداخلية أن أسرة الشاب أبلغت أنه استخدم سلاحا ناريا مرخصا خاصا به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة قسم أكتوبر مما أدى إلى وفاته.

وتواصل أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في جمع المعلومات والتحري لكشف حقيقة بلاغ نوال الدجوي، والذي كشفت فيه عن تعرضها لسرقة ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية إضافة إلى كمية كبيرة من الذهب من مسكنها.