أهالي باب الشعرية يثنون على جهود المباحث في ضبط الجريمة وتجار المخدرات

كتب : محمد الصاوي

07:23 م 25/03/2026

حملة أمنية مفاجئة تقضي على أوكار المخدرات في باب ا

شنت مباحث قسم شرطة باب الشعرية إحدى أكبر الحملات الأمنية، واستهدفت خلالها ضبط العناصر الإجرامية، حائزي المواد المخدرة، الأسلحة البيضاء، والهاربين من أحكام قضائية.

وأشاد سكان باب الشعرية بالجهود الأمنية، مؤكدين أن الحملات لا تقتصر على الشوارع فقط، بل تشمل كل أرجاء المنطقة.
وأوضح أحد الأهالي: "الحملات في كل مكان، ووحدة المباحث عندنا سريعة جدًا في التحرك عند تلقي البلاغات. شكرًا لوحدة مباحث باب الشعرية على القضاء على أوكار الجريمة وتجار المخدرات، والشكر الكبير لوزارة الداخلية اللي بقت تحسسنا بالأمان وضبط الشارع المصري. النهاردة كل بلطجي بيخاف يمشي في الشارع لأنه عارف أنه مش هيتساب".

وشهدت المنطقة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، مما عزز شعور المواطنين بالأمان وأكد نجاح الحملات في الحفاظ على الانضباط وضبط المخالفين، ضمن جهود وزارة الداخلية لتأمين الشوارع ومكافحة كل صور الجريمة.

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل لإطلاق النيران بالقليوبية
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟