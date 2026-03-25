

شنت مباحث قسم شرطة باب الشعرية إحدى أكبر الحملات الأمنية، واستهدفت خلالها ضبط العناصر الإجرامية، حائزي المواد المخدرة، الأسلحة البيضاء، والهاربين من أحكام قضائية.

وأشاد سكان باب الشعرية بالجهود الأمنية، مؤكدين أن الحملات لا تقتصر على الشوارع فقط، بل تشمل كل أرجاء المنطقة.

وأوضح أحد الأهالي: "الحملات في كل مكان، ووحدة المباحث عندنا سريعة جدًا في التحرك عند تلقي البلاغات. شكرًا لوحدة مباحث باب الشعرية على القضاء على أوكار الجريمة وتجار المخدرات، والشكر الكبير لوزارة الداخلية اللي بقت تحسسنا بالأمان وضبط الشارع المصري. النهاردة كل بلطجي بيخاف يمشي في الشارع لأنه عارف أنه مش هيتساب".

وشهدت المنطقة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، مما عزز شعور المواطنين بالأمان وأكد نجاح الحملات في الحفاظ على الانضباط وضبط المخالفين، ضمن جهود وزارة الداخلية لتأمين الشوارع ومكافحة كل صور الجريمة.