كثفت أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية الطفلين اللذين أحرقا الكلب، عقب تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية.

اعتراف المتهمين ووالديهما

أقر الطفلان (أعمار 15 و17 سنة) بارتكاب الواقعة منذ أكثر من عام ونصف بقصد المزاح وتصويرها. واستدعي والديهما (مقاول ومالك محل هواتف) وأيدا صحة أقوالهما.

إجراءات قانونية ورقابة النيابة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان محاسبة المخالفين وفق القانون.