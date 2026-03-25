إعلان

ضبط طفلين أحرقا كلبًا بمادة قابلة للاشتعال بجنوب سيناء

كتب : عاطف مراد

09:01 م 25/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثفت أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية الطفلين اللذين أحرقا الكلب، عقب تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية.

اعتراف المتهمين ووالديهما

أقر الطفلان (أعمار 15 و17 سنة) بارتكاب الواقعة منذ أكثر من عام ونصف بقصد المزاح وتصويرها. واستدعي والديهما (مقاول ومالك محل هواتف) وأيدا صحة أقوالهما.

إجراءات قانونية ورقابة النيابة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان محاسبة المخالفين وفق القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

