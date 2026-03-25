فيديو يوثق حادثة اصطدام سيارة بسيدة في بنها والمصابة: "أنا مسامحة"

كتب : عاطف مراد

06:30 م 25/03/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بوالدتها وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.


تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة بنها. وبسؤاله، أفاد أنه أثناء قيادته سيارته فوجئ بعبور والدة الشاكية الطريق أمامه، ولم يتمكن من تفاديها، ما أدى إلى اصطدامه بها وإصابتها بكدمات متفرقة.

تنازل المصابة

أوضح قائد السيارة أنه قام بمرافقة المصابة إلى مسكنها دون تحرير محضر أو التوجه للمستشفى بناءً على رغبتها، وهو ما أيدته السيدة المصابة، حيث أكدت الواقعة وأبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع المتداولة والتعامل معها وفق القانون.

