مقتل 4 عناصر إجرامية وضبط متهم بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية

كتب : علاء عمران

04:22 م 25/03/2026 تعديل في 04:34 م

مقتل 4 عناصر إجرامية بعد تبادل إطلاق النار مع الشر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، الأربعاء، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، إثر إصابته بعيار ناري أثناء مروره بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص ومالك محل ملابس بسبب خلافات بينهم، حيث أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم توثيق الواقعة بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقتل 4 عناصر إجرامية

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متعددة، من بينها الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، والخطف، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، كما أن 3 منهم صادر ضدهم أحكام بالإعدام في قضايا قتل عمد وشروع في قتل وخطف أنثى.

إطلاق النار مع الشرطة

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، تم استهداف المتهمين بأماكن اختبائهم بدائرتي بنها بالقليوبية وزفتى بالغربية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرع 4 منهم، وضبط أحدهم، بينما تم ضبط بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري تشمل 3 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

ملاحقات الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط المتهم الهارب، فيما تولت النيابة العامة التحقيق. وقد أشاد عدد من الأهالي بجهود الأجهزة الأمنية في التعامل مع العناصر الإجرامية الخطرة، لما تمثله من تهديد لأمن المواطنين.

