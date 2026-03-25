إعلان

حبس وغرامة".. حكم قضائي من الاقتصادية ضد أحمد رجب بتهمة سب بدرية طلبة

كتب : أحمد عادل

04:44 م 25/03/2026 تعديل في 04:46 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الإعلامي أحمد رجب، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه للمجني عليها على سبيل التعويض المدني.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم القذف والسب، إلى جانب تعمد الإزعاج والمضايقة باستخدام وسائل الاتصال.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، وبدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بطريق النشر، من خلال إسناد عبارات وألفاظ من شأنها - حال ثبوتها - أن توجب مساءلته قانونًا أو تنال من سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سب المجني عليها علنًا باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، فضلًا عن تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار قناة إلكترونية على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مهمة خاصة مع الإعلامي أحمد رجب"، استخدمها في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.

ووجهت النيابة للمتهم اتهاماته استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل في القضية.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفنانة بدرية طلبة الإعلامي أحمد رجب محكمة القاهرة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
حوادث وقضايا

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
طهران ترفض وقف النار.. ومصدر إيراني: التفاوض مع أمريكا "غير منطقي"
شئون عربية و دولية

طهران ترفض وقف النار.. ومصدر إيراني: التفاوض مع أمريكا "غير منطقي"
التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل
أخبار مصر

التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل
خبراء يتوقعون مصير سعر الذهب في حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية
اقتصاد

خبراء يتوقعون مصير سعر الذهب في حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟