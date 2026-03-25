عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الإعلامي أحمد رجب، على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه للمجني عليها على سبيل التعويض المدني.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025 جنح اقتصادية الزيتون، والمقيدة برقم 1110 لسنة 2025 جنح كلي اقتصادية غرب القاهرة، بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم القذف والسب، إلى جانب تعمد الإزعاج والمضايقة باستخدام وسائل الاتصال.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 5 يناير 2026، فإن المتهم خلال شهر أغسطس 2025، وبدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، قذف المجني عليها بطريق النشر، من خلال إسناد عبارات وألفاظ من شأنها - حال ثبوتها - أن توجب مساءلته قانونًا أو تنال من سمعتها ومكانتها الاجتماعية، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سب المجني عليها علنًا باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، فضلًا عن تعمد إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ وأدار قناة إلكترونية على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مهمة خاصة مع الإعلامي أحمد رجب"، استخدمها في ارتكاب الوقائع محل الاتهام.

ووجهت النيابة للمتهم اتهاماته استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل في القضية.

