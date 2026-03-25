براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

كتب : أحمد عادل

06:15 م 25/03/2026 تعديل في 06:18 م

عبد الله رشدي

قضت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، ببراءة طبيب نساء وتوليد من اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي داخل أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه عبد الله رشدي يتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته البالغة من العمر 35 عامًا، نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية تدهورت بعد إجراء عملية بالمنظار الرحمي، ما أدى لتوقف قلبها ووفاتها بعد وضعها على أجهزة الإعاشة لساعات.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإجراءات الطبية التي أجراها طبيب النساء والتوليد خلال العملية تمت وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، ونجحت في استئصال الورم الليفي والتكيس الالتهابي، دون وجود ما يشير إلى وجود خطأ طبي جسيم.

الداعية عبدالله رشدي براءة طبيب النساء زوجة الداعية عبدالله رشدي

