إعلان

المزاح يتحول لجريمة.. طالب يعتدي بسلاح أبيض على زميله في الدقهلية

كتب : عاطف مراد

05:27 م 25/03/2026

المجني عليه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي على نجل شقيقه باستخدام آلة حادة بمركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية.

مُزاح بالسلاح الأبيض

تبين بالفحص أنه بتاريخ 20 الجاري ورد بلاغ من شقيق القائم على النشر ونجله، وهو طالب، بتضررهما من طالب آخر مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته بجرح قطعي في الجبهة باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما على سبيل المزاح.

سلاح الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبراء يتوقعون مصير سعر الذهب في حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية
اقتصاد

خبراء يتوقعون مصير سعر الذهب في حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية
"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
زووم

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل
أخبار مصر

التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل
7 أخطاء شائعة تهدد حياة سائقي المركبات أثناء القيادة في الأمطار
مصراوى TV

7 أخطاء شائعة تهدد حياة سائقي المركبات أثناء القيادة في الأمطار
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟