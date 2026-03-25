كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدي على نجل شقيقه باستخدام آلة حادة بمركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية.

مُزاح بالسلاح الأبيض

تبين بالفحص أنه بتاريخ 20 الجاري ورد بلاغ من شقيق القائم على النشر ونجله، وهو طالب، بتضررهما من طالب آخر مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته بجرح قطعي في الجبهة باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما على سبيل المزاح.

سلاح الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات وحماية المواطنين.